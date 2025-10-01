Янник Синнер: «Нельзя сравнивать меня с Джоковичем – он на другом уровне»

Вторая ракетка мира Янник Синнер высказался о сравнениях с Новаком Джоковичем.

Сегодня итальянец второй раз в карьере выиграл ATP 500 в Пекине, обыграв Лернера Тьена – 6:2, 6:2.

– Выиграв этот титул, вы стали многократным чемпионом Пекина, как Джокович и Надаль. Какие ощущения?

– Это здорово – быть рядом с ними в этом списке. Но каждый игрок идет своим путем, строит свою карьеру. Я не знаю, сколько раз они играли здесь.

Для меня этот турнир всегда будет особенным. Очень редко приезжаешь на новое место и сразу выигрываешь. У меня здесь уже три финала подряд – значит, мне нравится здесь играть, я чувствую себя комфортно.

– Только Джокович выигрывал здесь шесть раз. Вы сможете побить его рекорд? Планируете ли играть так же долго, как он?

– Не знаю (улыбается). Нельзя сравнивать меня с Новаком – он на другом уровне. Я обычный 24-летний парень, который пытается показывать лучший теннис.

Я выиграл несколько крупных титулов, но посмотрим, как долго смогу удерживать уровень. То, что Джокович, Надаль и Федерер делали больше 15 лет, невероятно.

Я не сравниваю себя с ними. Я здесь, чтобы играть и получать удовольствие. Рад, что выиграл этот турнир дважды. Остановлюсь ли я на двух или смогу взять больше трофеев – посмотрим, – сказал Синнер на пресс-конференции.

Синнер – это Федерер