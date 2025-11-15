  • Спортс
  У Зверева 11 поражений от игроков топ-10 за сезон. Только у двух теннисистов топ-3 в истории было больше
У Зверева 11 поражений от игроков топ-10 за сезон. Только у двух теннисистов топ-3 в истории было больше

Третья ракетка мира Александр Зверев, на групповом этапе итогового турнира проигравший Феликсу Оже-Альяссиму 4:6, 6:7(4), потерпел 11-е в сезоне поражение от соперников из топ-10.

Показатель Зверева стал одним из самых слабых для игроков топ-3 за всю историю рейтинга, ведущегося с 1973 года. Больше поражений от игроков первой десятки за сезон было лишь у №2 Стефана Эдберга в 1992-м (12) и №2 Джимми Коннорса в 1984-м (13).

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
