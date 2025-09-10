Хьюитт дисквалифицирован на две недели за то, что толкнул сотрудника антидопинговой службы

ITIA сообщило о дисквалификации экс-первой ракетки мира Ллейтона Хьюитта.

Инцидент произошел 23 ноября 2024 года в Малаге. После полуфинального матча Кубка Дэвиса против Италии Хьюитт толкнул 60-летнего волонтера-сопровождающего антидопинговой службы.

По данным Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA), он отрицал обвинения, утверждая, что действовал в целях самозащиты. Однако независимый трибунал признал действия Хьюитта нарушением правил. Судья отметил, что поведение Хьюитта «не было разумным» и не подпадает под самооборону.

В результате он получил двухнедельную дисквалификацию и штраф в размере 30 000 австралийских долларов (около 20 000 долларов).

Дисквалификация назначена на период с 24 сентября по 7 октября 2025 года, чтобы австралиец смог участвовать в Кубке Дэвиса .

Хьюитт – капитан сборной Австралии. Матчи второго круга между Австралией и Бельгией пройдут 12 и 13 сентября в Сиднее.