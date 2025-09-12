0

Хьюитт оспорит дисквалификацию и штраф за инцидент на Кубке Дэвиса

Ллейтон Хьюитт отреагировал на дисквалификацию за инцидент на Кубке Дэвиса-2024.

23 ноября Хьюитт толкнул 60-летнего волонтера антидопинговой службы после матча с Италией. Сам он отрицал обвинения, заявив, что действовал в целях самообороны, однако в итоге получил двухнедельную дисквалификацию и штраф в 30 000 австралийских долларов.

Дисквалификация назначена на период с 24 сентября по 7 октября 2025 года, чтобы австралиец смог участвовать в финальном турнире Кубка Дэвиса.

«Я крайне разочарован не только самим решением, но и процессом, а также отсутствием предоставленных фактов. Сейчас я вместе с командой юристов подаю апелляцию и больше пока не хочу это обсуждать», – сказал Хьюитт.

Хьюитт дисквалифицирован на две недели за то, что толкнул сотрудника антидопинговой службы
410 сентября, 11:49
