Хьюитт оспорит дисквалификацию и штраф за инцидент на Кубке Дэвиса
Ллейтон Хьюитт отреагировал на дисквалификацию за инцидент на Кубке Дэвиса-2024.
23 ноября Хьюитт толкнул 60-летнего волонтера антидопинговой службы после матча с Италией. Сам он отрицал обвинения, заявив, что действовал в целях самообороны, однако в итоге получил двухнедельную дисквалификацию и штраф в 30 000 австралийских долларов.
Дисквалификация назначена на период с 24 сентября по 7 октября 2025 года, чтобы австралиец смог участвовать в финальном турнире Кубка Дэвиса.
«Я крайне разочарован не только самим решением, но и процессом, а также отсутствием предоставленных фактов. Сейчас я вместе с командой юристов подаю апелляцию и больше пока не хочу это обсуждать», – сказал Хьюитт.
