Хьюитт проведет первый матч с 2020-го – он сыграет пару с сыном на «Челленджере»
Экс-первая ракетка мира Ллейтон Хьюитт проведет официальный матч впервые с Australian Open-2020.
44-летний австралиец сыграет в паре с сыном Крузом на «Челленджере» в Сиднее по wild card. Турнир пройдет 17-23 ноября. В первом круге они сыграют с Хейденом Джонсом и Павле Маринковым (WC).
Крузу 16 лет, он 818-я ракетка мира в одиночке и 883-я – в паре.
Напомним, Ллейтон завершил карьеру в январе 2016-го, но в 2018-2020-м он играл в парном разряде.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт ATP
