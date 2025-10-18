Джокович сравнялся с Федерером по количеству квалификаций на итоговый турнир
Новак Джокович квалифицировался на итоговый турнир ATP.
Он стал третьим участником вслед за Карлосом Алькарасом и Янником Синнером.
Серб 18-й раз квалифицировался на итоговый и сравнялся с Роджером Федерером по этому показателю. Кроме того, Джокович отобрался 7-й раз подряд.
В этом сезоне Новак выиграл 100-й титул в карьере на ATP 250 в Женеве, а также дошел до полуфинала на всех турнирах «Большого шлема».
Итоговый турнир пройдет с 9 по 16 ноября в Турине.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: atptour.com
