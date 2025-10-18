Джокович сравнялся с Федерером по количеству квалификаций на итоговый турнир

Новак Джокович квалифицировался на итоговый турнир ATP.

Он стал третьим участником вслед за Карлосом Алькарасом и Янником Синнером .

Серб 18-й раз квалифицировался на итоговый и сравнялся с Роджером Федерером по этому показателю. Кроме того, Джокович отобрался 7-й раз подряд.

В этом сезоне Новак выиграл 100-й титул в карьере на ATP 250 в Женеве, а также дошел до полуфинала на всех турнирах «Большого шлема».

Итоговый турнир пройдет с 9 по 16 ноября в Турине.

