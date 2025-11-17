Синнер – Алькарасу после победы на итоговом: «Я беру с тебя пример. Ты сильно меня мотивируешь»

Синнер – Алькарасу: ты тот, с кого я беру пример.

Янник Синнер произнес чемпионскую речь после победы на итоговом турнире в Турине. В финале он обыграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса – 7:6(4), 7:5.

«Начну с Карлоса. Пока я не готов говорить на испанском, дай мне еще немного времени (смеется).

Карлос, ты провел удивительный сезон. Вы с командой делаете удивительные вещи, много-много работаете, создаете много отличных воспоминаний для твоей карьеры. Ты заслужил первую строчку рейтинга. Мы еще не успели поговорить, но я невероятно за тебя рад. Если это не я, то я всегда выбираю тебя. Ты это заслужил.

Ты точно тот, с кого я беру пример. Ты сильно меня мотивируешь, я выхожу каждую тренировку с огромной целью. И мы, и болельщики очень рады видеть тебя на корте. Ты самый энергичный игрок в туре, так что продолжай в том же духе.

Я желаю тебе всего наилучшего на еще одном турнире, а потом – на заслуженном отдыхе. Надеюсь увидеть тебя в следующем году и надеюсь, что впереди нас ждут отличные сражения. Спасибо, поздравляю тебя.

Моей команде: я очень рад, что моя ложа сегодня заполнена целиком. Мы провели невероятную работу, особенно в конце года. Мы вышли на этот уровень. Для меня это очень важно. Спасибо больше, я это ценю.

Спасибо вам всем [болельщикам], атмосфера была невероятной. Казалось, что я на футбольном стадионе. Я рад, что могу дать вам что-то положительное. Спасибо больше, увидимся в следующем году», – сказал Синнер.