Алькарас после поражения в финале итогового: «Я покину корт с высоко поднятой головой. Я оставил здесь всего себя»

Алькарас поделился эмоциями во время церемонии награждения итогового.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас произнес речь во время церемонии награждения итогового турнира в Турине. Испанец уступил в финале Яннику Синнеру со счетом 6:7(4), 5:7.

«Я очень, очень доволен уровнем, который сегодня показал. Я только что играл против того, кто не отдал ни одного матча [в зале] за два года. Так что это показывает, насколько ты (обращается к Синнеру) замечательный игрок. Вы с командой постоянно много работаете, очень упорно сражаетесь, и еще упорнее – после каждого поражения. Их было немного, но после каждого из них ты возвращаешься еще сильнее.

Ты провел отличный год. Теперь время отдохнуть. Надеюсь, ты будешь готов к следующему сезону – потому что я буду (улыбается). И сыграю с тобой еще много финалов. Это очень заслуженный год и трофей.

Очень хочу еще раз сказать спасибо моей команде и семье. Большинство сейчас здесь, и мне повезло, что вы меня поддерживали. Это был длинный-длинный год с очень хорошими достижениями. Хочу, чтобы вы знали, что я покину корт с высоко поднятой головой. Я оставил здесь всего себя. Спасибо вам, что я могу проводить такие матчи. Спасибо за поддержку.

Турин, я был рад сыграть здесь снова. Конечно, большинство из вас болели за Янника, но вы были очень уважительными, и я это ценю. Спасибо. Надеюсь, увидимся в следующем году», – сказал Алькарас.