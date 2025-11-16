Швентек – 4-я теннисистка, завершившая 4 сезона подряд с наибольшим числом побед

Ига Швентек с 2022 года каждый сезон лидирует по количеству выигранных матчей. В 2022-м она одержала 67 побед, в 2023-м – 68, в 2024-м – 64. В этом сезоне она выиграла 63 матча.

До нее в Открытой эре столько же или больше лет подряд завершали год лидерами по победам только Крис Эверт (1974-1977), Мартина Навратилова (1977-1986) и Штеффи Граф (1987-1990).