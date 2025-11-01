  • Спортс
1

Швентек одержала 10-ю победу на групповом этапе итогового – больше только у Шараповой, Серены и Навратиловой

Ига Швентек обыграла Мэдисон Киз в первом туре итогового турнира WTA.

Матч закончился со счетом 6:1, 6:2.

Полька одержала десятую победу на групповом этапе итогового. Больше матчей на этой стадии выиграли только Мария Шарапова (17), Серена Уильямс и Мартина Навратилова (по 14).

Также Швентек не проигрывает стартовые матчи на турнирах WTA уже четыре года. С момента поражения от Марии Саккари на итоговом в 2021 году в Гвадалахаре она сыграла 69 турниров.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @OptaAce
