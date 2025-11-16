Алькарас перед финалом итогового против Синнера: «Не хочу в это верить, но я бы сказал, что он фаворит»

Алькарас считает Синнера фаворитом финала итогового турнира ATP.

Карлос Алькарас поделился мыслями перед финалом итогового турнира в Турине. Он встретится с Янником Синнером. Испанец ведет у него 10:5 по личным встречам за все время, 4:1 – в этом сезоне.

– Вы с Янником очень хорошо друг друга знаете. Вы играли против него в помещении. Насколько вы близки или далеки от него на этом покрытии по вашим ощущениям? В начале недели вы с ним тренировались.

– Честно говоря, он довольно легко обыграл меня со счетом 6:3. Но это совершенно другие ощущения, чем в матче.

Я говорил, что играть против Янника на крытых кортах – одна из самых сложных задач, которые сейчас есть в теннисе. У него сейчас победная серия из 30 матчей. Мы будем играть перед его домашними болельщиками, так что будет еще сложнее.

Посмотрим. Но я готов к этому вызову и готов показать очень хороший теннис.

– Чувствуете ли вы, что ваш уровень здесь растет от матча к матчу?

– Да, думаю, так и есть. На групповом этапе я отлично играл, но я сражался за первую строчку рейтинга, поэтому было нервно. Если сравнивать с выходом в полуфинал, то, скажем, справляться с этим давлением было сложнее.

Но, думаю, все прошло и я смог сыграть на отличном уровне перед финалом.

– Вы первая ракетка мира, но у Янника невероятная статистика на крытых кортах. Кто из вас фаворит?

– Кто фаворит? (улыбается) Статус первой ракетки мира говорит о том, что я отлично играл по ходу всего сезона на всех покрытиях. А показывает лучший теннис на крытых кортах. И болельщики будут на его стороне. Так что я бы сказал, что он фаворит.

Не хочу в это верить, но я бы сказал, что он фаворит (улыбается), – сказал Алькарас на пресс-конференции.