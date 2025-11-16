Оже-Альяссим об Алькарасе и Синнере: «У них разный стиль игры, но они оба невероятно давят на соперников»

Оже-Альяссим рассказал об игре против Алькараса и Синнера.

Феликс Оже-Альяссим рассказал, каково играть с Карлосом Алькарасом и Янником Синнером. Он проиграл итальянцу на групповой стадии итогового турнира ATP (5:7, 1:6), испанцу – в полуфинале (2:6, 4:6).

– Расскажите о разнице игры против них на этом покрытии.

– Рейтинг не врет – они два лучших игрока. Это факт. У них разный стиль игры, но они оба невероятно давят на соперников разными способами.

Нет даже необходимости разбирать, как именно они играют. Мы все это знаем. Мы видим это последние несколько лет. Мы знаем, чего ждать.

Они появляются снова и снова и здорово играют, поэтому надо отдать им должное.

– Что было самым сложным сегодня в игре с Карлосом?

– Он все делает хорошо. Но я помню, как года три-четыре назад все говорили: «Подача, подача». Он подавал [сегодня] безумно хорошо. Просто удивительно. А в остальном он всегда был очень хорош.

Он может менять направления обоих ударов. Он по-разному на тебя давит. Ты не знаешь, чего ожидать. Он играет на очень высокой скорости. Думаю, это самое сложное, – поделился Оже-Альяссим на пресс-конференции.