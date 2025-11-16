Оже-Альяссим об итогах сезона: «Я вернулся туда, где я и должен быть»

Оже-Альяссим подвел итоги сезона-2025.

Феликс Оже-Альяссим подвел итоги сезона после поражения в полуфинале итогового турнира в Турине. Он проиграл Карлосу Алькарасу (2:6, 4:6).

Канадец завершит год в топ-5 на пятой позиции. Это его лучший рейтинг в карьере.

– Эти четыре месяца вы показываете, что вы один из тех, кто может быть третьим за Карлосом и Янником. Как вы думаете, получится ли у вас продолжить это в Австралии?

– Будущее покажет. В этом году я отлично прибавил. Я с детства верил в себя, я хотел выиграть «Большой шлем» и стать первой ракеткой мира.

У меня были взлеты и падения, но я не переставал верить, что я могу здесь быть. И я все еще верю. Теперь дело в том, чтобы делать правильные вещи для прогресса. Посмотрим, к чему это приведет.

– Ваша цель на следующий год – приблизиться к топ-2 и снова быть претендентом на «Большие шлемы»?

– Все игроки сильные. Я не могу концентрироваться только на двух из них. Нужно учитывать и тех, кто выше меня, и тех, кто ниже, а еще приходят молодые игроки. Каждый год тут огромная конкуренция. Тебе может не повезти.

Но, конечно, когда сейчас играешь с этими парнями [Алькарасом и Синнером], то чувствуешь, что они на уровень выше остальных. Мне нужно будет поработать, но я никогда этого не боялся, так что все в порядке.

– Как бы вы подытожили этот сезон?

– Я вернулся туда, где я и должен быть. Я снова стал играть стабильнее. Я очень рад, что я был частью этого турнира, что я так играл последние несколько месяцев. Я рад своему прогрессу.

Путь продолжается, – сказал Оже-Альяссим на пресс-конференции.