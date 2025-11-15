Халеп о последнем матче: «После первого сета поняла, что не хочу продолжать. Чувствовала, что мне больше не место в туре»

Симона Халеп рассказала, в какой момент решила уйти из тенниса.

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп рассказала, как приняла решение о завершении карьеры.

Последний матч румынка провела на февральском турнире в Клуж-Напоке, где уступила Лючии Бронцетти 1:6, 1:6.

«Мысль о завершении карьеры у меня уже была, но, выходя на корт, я еще не решила, что это конец. Просто чувствовала: мне больше не место в туре. Колено болело, играть было дискомфортно. После первого сета поняла, что не хочу продолжать.

После матча сказала родителям, что заканчиваю. Они ответили: «Хорошо, объявляй». Так все и случилось. Никто об этом не знал.

И знаете, я ни разу не усомнилась в своем решении. Ни на секунду. Наверное, это означает, что внутри я понимала: так и должно быть. Сейчас я чувствую, что это было лучшее решение», – рассказала Халеп.

Главные победы Симоны Халеп