  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Беккер о взаимоотношениях Алькараса и Синнера: «Думаю, тема дружбы между соперниками изменилась из-за Федерера и Надаля. И это хорошо»
3

Беккер о взаимоотношениях Алькараса и Синнера: «Думаю, тема дружбы между соперниками изменилась из-за Федерера и Надаля. И это хорошо»

Беккер: lумаю, тема дружбы между соперниками изменилась из-за Федерера и Надаля.

Экс-первая ракетка мира Борис Беккер прокомментировал соперничество Карлоса Алькараса и Янника Синнера.

Сегодня Алькарас и Синнер разыграют титул итогового турнира в Турине.

– Во второй части Алькарас был очень стабилен во многих аспектах игры, и ментально тоже. Как вы считаете, его уже можно считать взрослым игроком, а не молодым парнем?

– Я всегда видел в Алькарасе теннисного художника. А художники могут быть переменчивыми: у них бывают как великолепные дни, так и неудачные. Я всегда считал, что на своем пике Карлос сильнее любого, но в плохие дни он мог уступить и игрокам значительно более низкого уровня.

В этом году эта непостоянность практически исчезла. Он повзрослел. Он заслуживает быть первой ракеткой мира, даже если борьба очень плотная, потому что в целом он был лучшим игроком: его стабильность вышла на новый уровень.

Большой силой Янника всегда была стабильность, но Карлос очень много работал именно над этим аспектом и это дало плоды.

– Первые два игрока мира – соперники и друзья. Дружили ли вы с кем-то из ваших главных соперников?

– В наше время друзей не было. Такого просто не существовало. Представьте меня другом Макинроя или Лендла… Это невозможно (смеется). Со Стефаном Эдбергом я хорошо ладил, я очень его уважал, но это было не то, что мы видим сегодня.

Думаю, тема дружбы между соперниками изменилась из-за Федерера и Надаля. Это они повлияли на представление о том, как два главных соперника ведут себя по отношению друг к другу. И это хорошо – они стали отличным примером для молодого поколения.

Замечательно, что у Синнера и Алькараса такая химия вне корта. Между ними чувствуется большое взаимное уважение, они хорошо относятся друг к другу, им легко проводить время вместе. Это позитивный пример для нового поколения.

– А кто в будущем может вписаться в их идиллию?

– Я надеюсь, что Саша Зверев до конца карьеры сможет выиграть хотя бы один турнир «Большого шлема». У него достаточно таланта для этого.

А дальше придется ждать следующее поколение. Я думаю, это может быть Жоао Фонсека, Лоренцо Музетти, Джек Дрэйпер, если будет здоров, Бен Шелтон… На мой взгляд, они пока немного далеки от этого уровня, но меня бы не удивило, если в будущем кто-то из них выиграл бы «Шлем».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoБорис Беккер
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
logoДжон Макинрой
logoРоджер Федерер
logoРафаэль Надаль
logoСтефан Эдберг
logoИван Лендл
logoЛоренцо Музетти
logoЖоао Фонсека
logoБен Шелтон
logoДжек Дрэйпер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Рублев о приглашении Сафина в команду: «Решил меняться, когда достиг пика кризиса»
53 минуты назад
Рублев о словах Оже-Альяссима про жалобы игроков на график: «Все по делу. Я не жалуюсь на календарь и играю столько, сколько хочу»
сегодня, 16:49
Хачанов и Бублик сыграют на выставочном турнире в Коойонге перед Australian Open
сегодня, 16:05
United Cup. Испания попала в группу с Аргентиной и США, Италия – с Францией, Германия – с Польшей
сегодня, 15:03
Джокович получил золотую визу Греции – вероятно, через покупку недвижимости более чем за $900 тысяч (Greek City Times)
сегодня, 14:36
Синнер и Алькарас заработали в 2025-м втрое больше ближайших преследователей
сегодня, 13:22
Джокович побил рекорд Федерера и Надаля по числу сезонов, завершенных в топ-4
сегодня, 12:32
Синнер о дружбе в туре: «Есть ребята, с которыми ладишь лучше – они скорее друзья, а не просто коллеги»
сегодня, 11:29
Следите за теннисом на Спортсе“? Пройдите опрос
сегодня, 10:43Опрос
Алькарас о травме бедра в матче с Синнером: «Честно говоря, это почти не мешало. Я мог нормально двигаться, добегать до всех мячей»
сегодня, 10:08
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Милана» Аллегри пришел на матч Синнера и Зверева на итоговом
12 ноября, 21:15Фото
Петрова приняла участие в форуме «Россия – спортивная держава» и провела мастер-класс для детей в рамках проекта «Кубок Надежды»
11 ноября, 17:53Фото
Бублику вручили футболку «Ювентуса»
9 ноября, 14:34Видео
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
2 ноября, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28