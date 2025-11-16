Беккер о взаимоотношениях Алькараса и Синнера: «Думаю, тема дружбы между соперниками изменилась из-за Федерера и Надаля. И это хорошо»

Беккер: lумаю, тема дружбы между соперниками изменилась из-за Федерера и Надаля.

Экс-первая ракетка мира Борис Беккер прокомментировал соперничество Карлоса Алькараса и Янника Синнера .

Сегодня Алькарас и Синнер разыграют титул итогового турнира в Турине.

– Во второй части Алькарас был очень стабилен во многих аспектах игры, и ментально тоже. Как вы считаете, его уже можно считать взрослым игроком, а не молодым парнем?

– Я всегда видел в Алькарасе теннисного художника. А художники могут быть переменчивыми: у них бывают как великолепные дни, так и неудачные. Я всегда считал, что на своем пике Карлос сильнее любого, но в плохие дни он мог уступить и игрокам значительно более низкого уровня.

В этом году эта непостоянность практически исчезла. Он повзрослел. Он заслуживает быть первой ракеткой мира, даже если борьба очень плотная, потому что в целом он был лучшим игроком: его стабильность вышла на новый уровень.

Большой силой Янника всегда была стабильность, но Карлос очень много работал именно над этим аспектом и это дало плоды.

– Первые два игрока мира – соперники и друзья. Дружили ли вы с кем-то из ваших главных соперников?

– В наше время друзей не было. Такого просто не существовало. Представьте меня другом Макинроя или Лендла … Это невозможно (смеется). Со Стефаном Эдбергом я хорошо ладил, я очень его уважал, но это было не то, что мы видим сегодня.

Думаю, тема дружбы между соперниками изменилась из-за Федерера и Надаля . Это они повлияли на представление о том, как два главных соперника ведут себя по отношению друг к другу. И это хорошо – они стали отличным примером для молодого поколения.

Замечательно, что у Синнера и Алькараса такая химия вне корта. Между ними чувствуется большое взаимное уважение, они хорошо относятся друг к другу, им легко проводить время вместе. Это позитивный пример для нового поколения.

– А кто в будущем может вписаться в их идиллию?

– Я надеюсь, что Саша Зверев до конца карьеры сможет выиграть хотя бы один турнир «Большого шлема». У него достаточно таланта для этого.

А дальше придется ждать следующее поколение. Я думаю, это может быть Жоао Фонсека , Лоренцо Музетти , Джек Дрэйпер, если будет здоров, Бен Шелтон … На мой взгляд, они пока немного далеки от этого уровня, но меня бы не удивило, если в будущем кто-то из них выиграл бы «Шлем».