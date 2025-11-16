Оже-Альяссим о Кубке Дэвиса: «Чтобы что-то было особенным, оно должно быть редким»

Оже-Альяссим поделился мыслями о Кубке Дэвиса.

Шестая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим рассказал, как относится к Кубку Дэвиса.

Ранее Карлос Алькарас предложил проводить его реже , а Янник Синнер – в течение двух лет .

– Последние годы Канада была сильной командой на Кубке Дэвиса. Будете ли вы в будущем чаще там играть или, как и многие другие игроки, вы бы хотели что-то поменять? Например, играть раз в два года или что-нибудь еще?

– Два момента: да, в прошлом у меня были успехи. Играть за свою страну это всегда гордость. Часто мне приходилось беречь здоровье – я был или травмирован, или недостаточно здоров, чтобы играть Кубок Дэвиса.

С другой стороны, чтобы что-то было особенным, оно должно быть редким. Олимпиада, чемпионат мира по футболу – все это проходит раз в четыре года. Если что-то проводят каждый год, то это не будет особенным. Вот и все, – сказал канадец на пресс-конференции после поражения в 1/2 финала итогового турнира в Турине.