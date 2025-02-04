Халеп о завершении карьеры: «Я полностью реализовалась в профессиональном спорте, поэтому мне было легко принять решение»

Симона Халеп рассказала, что ей легко приняла решение о завершении карьеры.

«Я спокойна и чиста. Допинговый скандал не повлиял на меня психологически, но не позволил мне выступать в туре. Мне нужен отдых, я эмоционально вымотана. Я не хочу строить никаких планов, мы не знаем, что произойдет в жизни, но я попрощалась перед болельщиками в Клуж-Напоке. Это правильное завершение, потому что если ты не тренируешься каждый день, ты не справишься.

Не хочу, чтобы все казалось слишком простым. Я испытываю много разных чувств, у меня большой опыт. Я реалистка и знаю, сколько нужно работать. Моя голова и тело больше к этому не готовы. Я полностью реализовалась в профессиональном спорте, поэтому мне было легко принять решение. Я поняла, как трудно мне было последние 15 лет. Возможно, жизнь – это что-то другое. Я хочу наслаждаться тем, что чувствую сейчас. Мне кажется, пришло время взглянуть в другом направлении».