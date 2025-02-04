Симона Халеп: «Мое тело не выдерживает нагрузок, необходимых для возвращения на прежний уровень»

Симона Халеп выступила с прощальной речью на домашнем турнире в Клуж-Напоке.

Сегодня двукратная чемпионка «Больших шлемов» объявила о завершении карьеры после поражения в первом круге. Румынка проиграла Лючии Бронцетти 1:6, 1:6.

«Я не знаю, что сейчас испытываю: грусть или радость. Мне кажется, и то, и другое. Я принимаю это решение с тяжелым сердцем, но я всегда реалистично себя оценивала. Мое тело не выдерживает нагрузок, необходимых для возвращения на прежний уровень. Я была на этом уровне и знаю, как тяжело на него выйти.

Именно поэтому я хотела приехать сегодня сюда, в Клуж-Напоку, чтобы сыграть перед вами и попрощаться на корте. Даже если я выступила не очень хорошо, я сделала от всего сердца, и я очень рада, что вы пришли.

Кто знает, может быть, я еще вернусь, но пока я играю здесь в последний раз. Я не хочу плакать, это прекрасный момент. Я была первой в мире и выиграла турниры «Большого шлема» – это все, чего я хотела.

Жизнь продолжается, есть жизнь и после тенниса. Я надеюсь, что мы с вами еще увидимся. Конечно, я продолжу играть в теннис, но чтобы быть конкурентоспособной, нужно гораздо больше, и в данный момент это невозможно», – сказала Халеп в выступлении на корте.