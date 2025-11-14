Алькарас о Кубке Дэвиса: «С форматом нужно что-то делать. Когда турнир проходит каждый год, он теряет уникальность»

Карлос Алькарас призвал изменить формат Кубка Дэвиса.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал, почему стоит изменить формат Кубка Дэвиса.

– Что вы думаете о Кубке Дэвиса? Синнер не сыграет в этом году, Музетти тоже отказался. Вы – сыграете. Но, возможно, однажды и вы будете говорить так же: сезон длинный, нагрузка колоссальная. Может, стоило бы проводить турнир раз в два-три года? Или вас устраивает нынешний формат?

– Если честно, Кубок Дэвиса – один из тех турниров, которые невозможно сравнить ни с чем. Это совсем другие эмоции: ты играешь за страну, играешь в команде. Это привилегия, одна из самых редких и важных в нашем спорте.

Но я согласен: с форматом нужно что-то делать. Когда турнир проходит каждый год, он теряет уникальность. Если бы его проводили раз в два или три года, отдача игроков была бы совсем другой. Это была бы действительно особенная возможность – потому что турнир не ежегодный.

В этом году я играю. Очень хочу однажды выиграть Кубок Дэвиса – для меня это действительно большой и важный трофей. Янник уже выигрывал его дважды. Кажется, Лоренцо – тоже один или два раза.

С другой стороны, это нормально, что они отказались. Сезон длинный, и лишняя неделя отдыха, возможность сделать паузу или начать подготовку к новому году – это логично и оправданно.

Но, повторюсь, формат стоит менять. Кубок Дэвиса должен снова стать по-настоящему уникальным турниром, – сказал Алькарас на пресс-конференции.