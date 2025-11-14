  • Спортс
  Лис об угрозах от сталкеров: «Они узнавали адреса тренировочных площадок, отелей и даже номера комнат. Это выходило за все границы»
Лис об угрозах от сталкеров: «Они узнавали адреса тренировочных площадок, отелей и даже номера комнат. Это выходило за все границы»

Первая ракетка Германии Ева Лис рассказала об угрозах и преследованиях.

«В последнее время у меня были проблемы со сталкерами, которые узнавали адреса тренировочных площадок, отелей и даже номера комнат. Они, видимо, были мной одержимы. Это выходило за все границы».

23-летняя спортсменка также высказалась об оскорблениях в соцсетях.

«Мне всегда говорили: «Игнорируй, игнорируй, не давай этим людям платформу». И я годами в это верила. Пока не поняла, что так больше нельзя. Если об этом не говорить, ничего никогда не изменится.

Я получаю сообщения с угрозами и оскорблениями с шестнадцати лет. В некоторых из них подробно описывается, как хотят изнасиловать меня и мою маму, или убить мою семью. Я прочитала все, что только можно прочитать о себе и своих близких. Это на меня влияет, но я должна учиться с этим справляться. Это стало повседневностью.

Но я не хочу позволить ненависти победить. Чем больше мы, игроки, говорим об этом, тем сильнее давление на тех, кто должен принимать меры», – сказала Лис в интервью Die Zeit.

Сумасшедшие фанаты и хищники в туре – угрозы для теннисисток. Как от них защищают?

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: zeit.de
