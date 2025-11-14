Мыскина о выступлениях россиян в 2025-м: «У теннисистов может быть сезон со взлетами и падениями. Расстраиваться не стоит»

Мыскина считает, что российские теннисисты могут быть довольны сезоном.

Экс-вторая ракетка мира Анастасия Мыскина оценила результаты российских теннисистов в 2025 году.

Даниил Медведев закончил сезон на 13-м месте в рейтинге ATP, Андрей Рублев – на 16-м, Карен Хачанов – на 18-м.

«Судя по тому, что я знаю, все-таки регулярно с ребятами общаемся, каждый из них доволен сезоном в той или иной степени. Безусловно, болельщикам хочется большего, особенно, если ты ярко переживаешь, хочется больше побед. Но у теннисистов может быть сезон со взлетами и падениями. Расстраиваться не стоит. Впереди следующий год, и уже скоро всем надо будет готовиться к Австралии», – цитирует чемпионку «Ролан Гаррос »-2004 ТАСС.