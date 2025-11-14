Музетти о том, чего ему не хватает, чтобы приблизиться к уровню Синнера и Алькараса: «Если бы я точно знал, уже был бы ближе»

Музетти о Синнере и Алькарасе: сейчас сильнее всего впечатляет их физика.

Девятая ракетка мира Лоренцо Музетти высказался об уровне Карлоса Алькараса и Янника Синнера .

Вчера итальянец уступил Алькарасу в третьем туре группового этапа итогового турнира – 4:6, 1:6.

– Как вы оцените концентрацию и настрой Карлоса сегодня, учитывая, сколько он играл в последние дни?

– Он был предельно собран. Я знал, что ему очень важно выиграть этот матч. Он отлично подавал, практически без провалов, и это постоянно давило на меня в розыгрышах.

Я видел, что на этом покрытии у него бывали спады, но сегодня все было стабильно – во всех элементах. Даже на приеме он стал гораздо агрессивнее.

Больше всего меня удивил его первый удар после подачи – форхенд. Он генерирует такую мощь и скорость, что с этим невероятно трудно справиться.

– Как вам кажется, насколько вы близки к уровню топ-2 – Алькараса и Синнера? Чего, на ваш взгляд, не хватает?

– Не знаю. Наверное, еще предстоит это понять. Если бы я точно знал, уже был бы ближе (улыбается) .

Очевидно, что у них есть то, чего нет у других. Сейчас сильнее всего впечатляет их физика – то, как они двигаются, как восстанавливаются, как скользят по корту и работают в длинных розыгрышах. Переход от обороны к атаке – вот то, что мне нужно подтянуть и улучшить в следующем сезоне, – сказал Музетти на пресс-конференции.