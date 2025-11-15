  • Спортс
Курье о жалобах игроков на график: «Межсезонье гораздо длиннее, чем многие себе представляют»

Джим Курье: игроки не умеют грамотно брать паузы по ходу сезона.

Четырехкратный чемпион «Больших шлемов» Джим Курье прокомментировал жалобы игроков на плотный календарь туров.

«Эта тема обсуждается столько, сколько я себя помню в профессиональном теннисе. Инициатива, как правило, идет от топов – тех, кто играет на итоговом и финальном турнире Кубка Дэвиса. Финал Кубка Билли Джин Кинг тоже раньше проходил в конце сезона, но его уже перенесли. Поэтому важно разложить все по полочкам и понять, как на самом деле устроен календарь. Порой игроки сами не совсем представляют, сколько у них свободного времени.

Вот Джек Дрэйпер говорит, что идеальное межсезонье – шесть недель отдыха. Но знаете что? Меньше всех времени на паузу будет у тех, кто сыграет финал Кубка Дэвиса на следующей неделе – и даже они получат шесть недель до первого турнира сезона-2026.

Если ты теннисистка топ-100, не попавшая на итоговый, у тебя будет 10 недель отдыха с момента последнего обязательного турнира – WTA 500 в Токио. У мужчин последний обязательный турнир – «Мастерс» в Париже, это девять недель отдыха.

У участниц женского итогового впереди два месяца без соревнований. Те, кто играет сейчас, но не едет на финал Кубка Дэвиса – например, Янник Синнер, – получат семь недель отдыха. То есть межсезонье гораздо длиннее, чем многие себе представляют.

Не то чтобы я утверждаю, что этого железно достаточно, – но лично мне кажется, что да. Проблема скорее в том, что игроки не умеют грамотно брать паузы по ходу сезона, а не только в межсезонье.

Но очень важно, чтобы на столе были правдивые факты, поскольку в этой дискуссии их зачастую интерпретируют весьма вольно», – сказал Курье.

Профсоюз Джоковича подал в суд на туры за нарушения прав игроков и картельный сговор. В чем суть претензий?

«Они нас убьют». Почему теннисисты жалуются на календарь

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал Tennis Channel
