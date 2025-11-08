  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Александр Зверев: «Ощущение, что Синнер и Алькарас далеко впереди – это не ощущение, а правда»
1

Александр Зверев: «Ощущение, что Синнер и Алькарас далеко впереди – это не ощущение, а правда»

Зверев прокомментировал доминирование Синнера и Алькараса.

Третья ракетка мира Александр Зверев высказался о соперничестве Янника Синнера и Карлоса Алькараса.

– В прошлом году, когда вы сюда приехали, вы отлично играли – тогда вы взяли титул «Мастерса» в Париже и, вероятно, ваша мотивация была на пике. Что вы думаете о вашем сезоне год спустя? Вы все еще третий в мире и это нельзя недооценивать, но есть ощущение, что вы немного позади Карлоса и Янника, если сравнивать с прошлым сезоном.

– Честно говоря, мне кажется, что сейчас все довольно далеки от Янника и Карлоса. Это не ощущение, а правда.

В этом году у меня были некоторые проблемы, некоторые физические проблемы, которые преследовали меня по ходу всего сезона. Но когда я был здоров и был готов соревноваться, как в предыдущие несколько недель в Вене и Париже, я все еще мог показывать отличный теннис. Это дает мне надежду. Когда я забочусь о своем организме и когда я готов на 100%, я чувствую, что могу сражаться с лучшими в мире.

Но ощущение, что Янник и Карлос далеко впереди – это не ощущение, а правда. Вот и все, – заявил немец на пресс-конференции перед началом итогового турнира.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoATP Finals
logoЯнник Синнер
logoКарлос Алькарас
logoАлександр Зверев
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Афины (ATP). Финал. Джокович встретится с Музетти
сегодня, 11:15
Алькарас о том, что Джокович еще не решил, будет ли играть на итоговом: «Он имеет право так поступить – он много раз становился чемпионом этого турнира»
сегодня, 10:52
Итоговый турнир WTA. Финал. Соболенко сыграет с Рыбакиной
сегодня, 09:20
Дрэйпер о фото с машиной: «Один из игроков спросил: «Эй, почему ты ездишь на таком дерьме?» А я люблю свой подержанный Polo»
сегодня, 09:14
Алькарас о том, что Синнер пропустит Кубок Дэвиса: «Расписание тура очень тяжелое. Я его понимаю»
сегодня, 07:51
Алькарас о том, что Синнер может завершить год как №1: «Я буду бороться, чтобы этого не произошло. Но если в итоге будет так, я не расстроюсь»
сегодня, 06:56
Кудерметова и Мертенс отыграли матчбол и вышли в финал парного итогового турнира
вчера, 22:36
Соболенко после матча с Анисимовой: «Я бы не расстроилась, даже если бы проиграла, ведь мы обе заслуживали место в финале»
вчера, 21:36
Соболенко ведет у Рыбакиной 8:5 в личке перед финалом итогового турнира
вчера, 20:59
Соболенко вышла в 40-й финал в карьере
вчера, 20:19
Ко всем новостям
Последние новости
Анисимова, Рыбакина и другие лучшие теннисистки мира соревнуются в Эр-Рияде. У кого больше шансов на победу? Выбирайте в Основе Finals
6 ноября, 10:00Тесты и игры
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
2 ноября, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59