Александр Зверев: «Ощущение, что Синнер и Алькарас далеко впереди – это не ощущение, а правда»

Зверев прокомментировал доминирование Синнера и Алькараса.

Третья ракетка мира Александр Зверев высказался о соперничестве Янника Синнера и Карлоса Алькараса.

– В прошлом году, когда вы сюда приехали, вы отлично играли – тогда вы взяли титул «Мастерса» в Париже и, вероятно, ваша мотивация была на пике. Что вы думаете о вашем сезоне год спустя? Вы все еще третий в мире и это нельзя недооценивать, но есть ощущение, что вы немного позади Карлоса и Янника, если сравнивать с прошлым сезоном.

– Честно говоря, мне кажется, что сейчас все довольно далеки от Янника и Карлоса. Это не ощущение, а правда.

В этом году у меня были некоторые проблемы, некоторые физические проблемы, которые преследовали меня по ходу всего сезона. Но когда я был здоров и был готов соревноваться, как в предыдущие несколько недель в Вене и Париже, я все еще мог показывать отличный теннис. Это дает мне надежду. Когда я забочусь о своем организме и когда я готов на 100%, я чувствую, что могу сражаться с лучшими в мире.

Но ощущение, что Янник и Карлос далеко впереди – это не ощущение, а правда. Вот и все, – заявил немец на пресс-конференции перед началом итогового турнира.