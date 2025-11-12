Соболенко о финале «Уимблдона»: «Очень болела за Анисимову, но боялась за нее. Думала, что перенервничает»

Соболенко болела за Анисимову в финале «Уимблдона»-2025.

Белоруска Арина Соболенко рассказала, каково ей жить в статусе первой ракетки мира.

– Ты уже достаточно долго на первой позиции. Вообще, как ты с этим живешь?

– Я об этом вообще не думаю. Но, честно скажу, кайфово иногда, когда нужно, не знаю, где-то резервацию взять (улыбается) , где-то «фикнуться», и команда такая: «Слушайте, ну, первая ракетка мира!» – красиво звучит ( смеется). А «вторая» как-то уже… как будто могут сказать: «Кто? Вторая? Пффф». А так – нет, я об этом не думаю. Для меня это работа, и это не то, что ты пришел к этому – и все, забетонировано, твое. Это тоже может уйти.

Круто быть в этой позиции. Я кайфую от того, что я первая, и просто хочу посмотреть, как долго смогу оставаться на этом месте. Стараюсь фокусироваться на развитии себя – как игрока, как личности – и искренне надеюсь, что продержусь здесь как можно дольше.

– На «Уимблдоне» тоже была интересная история: ты проиграла Аманде Анисимовой, а потом она в финале проиграла 0:6, 0:6. Это один из самых коротких матчей. Какие у тебя были ощущения в тот момент, когда ты всего за два дня до этого ей уступила, а потом видишь счет 0:6, 0:6? Ты как-то проецировала это на себя?

– Для меня было понятно, почему так произошло. Она действительно сыграла классный матч со мной, а потом – финал «Шлема» [против Иги Швентек]. Я за нее болела, если честно. Она мне нравится как человек, хорошая девочка, и история у нее непростая. Я очень хотела, чтобы она выиграла этот «Шлем».

– Она же делала паузу – полтора года?

– Да, делала паузу. Тоже потеряла отца в какой-то момент, кстати. Я очень за нее болела, но у меня было одно сомнение – что она перенервничает. Почему-то я боялась за нее. И когда все это произошло, конечно, мне было обидно, но я поняла, почему. Это понятная история.

Я, на самом деле, очень рада, что она настолько сильно через это прошла. Ведь не каждый, блин, восстановится после 0:6, 0:6. И когда я вышла с ней играть финал [US Open ] и поняла, что она сильно нервничает – я это вижу, я выигрываю – и, если честно, когда она выиграла гейм против меня, я так обрадовалась! Потому что думала: «Боже, я не хочу быть тем человеком, который опять победит тебя слишком легко, и ты снова через это пройдешь».

Потому что я никогда не хотела выиграть «Шлем» со счетом 6:0, 6:0. Я хочу победить, когда ты что-то преодолеваешь – через теннис, через игру, через кайф, через красоту, – сказала Соболенко в подкасте Александра Соколовского.

