Соболенко о том, что контролировала эмоции во время финала US Open: «Я усвоила урок из предыдущих финалов «Больших шлемов»

Арина Соболенко рассказала, что помогло ей защитить титул US Open.

В финале белоруска победила Аманду Анисимову (6:3, 7:6(3)).

Первый вопрос на пресс-конференции задавала девочка.

– О, привет, красотка (улыбается). А я не давала тебе интервью?

– Давала.

– Я тебя помню (улыбается).

– Каково снова выиграть титул US Open?

– Ты пока слишком маленькая, чтобы я смогла объяснить, как я себя чувствую (берет в руки бутылку шампанского, смеется). Но это удивительно. В этом сезоне я прошла через очень тяжелые уроки, я проиграла пару финалов «Большого шлема». Победа здесь значит для многое, я защитила титул. Я даже не могу тебе описать, что я чувствую. Надеюсь, ты... Ты играешь в теннис?

– Да.

– Ты когда-нибудь это ощутишь (улыбается). Ты меня поймешь. Но у меня сейчас просто нет слов.

– Вы упомянули об уроках с прошлых «Больших шлемов». Что это за уроки? Вы относитесь к тем людям, которые склонны забывать о плохом, или к тем, кто старается проанализировать причины и понять, как победить в следующий раз?

– После Australian Open я подумала, что лучше всего будет просто об этом забыть и двигаться дальше. Но потом все повторилось на «Ролан Гаррос». Так что после этого я подумала: окей, может быть, пришло время сесть, оглянуться на эти финалы и сделать какие-то выводы. Потому что я не хотела, чтобы это повторялось снова и снова.

Я была на Миконосе, читала книгу, наслаждалась видом (смеется) и просто думала: почему в этих двух финалах я позволила эмоциям взять надо мной верх? Я поняла, что тогда я считала, что раз я дошла до финала, то я выиграю турнир. Я не ожидала, что соперницы будут выходить и сражаться – я думала, что все с легкостью сложится в мою пользу. А это абсолютно неправильная позиция.

Так что перед этим финалом я решила, что я буду контролировать эмоции, не позволю им взять надо мной верх – и не важно, что произойдет в матче, сделает ли она обратный брейк или будет невероятно играть. Конечно, это финал, и она будет сражаться, особенно учитывая предыдущий (Анисимова проиграла в финале «Уимблдона» со счетом 0:6, 0:6 – Спортс’‘). Я знала, что она захочет показать результат получше. Я настраивалась на то, чтобы просто сражаться за каждое очко вне зависимости от ситуации, сконцентрироваться на себе и том, что мне нужно делать, чтобы выиграть матч. Когда она сделала обратный брейк в первом сете и в конце второго, я была близка к тому, чтобы потерять контроль. Но я сказала себе: нет, такого не произойдет, это абсолютно нормально. Она в финале и она будет сражаться.

Думаю, сегодня я поняла, что усвоила урок. Надеюсь, такого, [как раньше], больше никогда не повторится – и если я буду снова играть в финале, то я буду больше себя контролировать.

– Какую книгу вы читали?

– «Волшебный магазин», «Дверь в волшебный магазин»... (имеется в виду Into the Magic Shop Джеймса Р. Доти – Спортс’‘) Что-то такое. Она про мозг, про то, как контролировать [себя]. На самом деле, она очень интересно написана – это реальная история про парня, который учится себя контролировать и не накручивать. Ее было легко читать, но я многое поняла. Эта книга очень помогла мне оставаться сосредоточенной на нужных вещах в важных розыгрышах.

Я видела, что многие мои друзья ее читали, рекомендовали и говорили, что мне тоже стоит это сделать, потому что она невероятная и рассказывает о работе мозга. И я подумала, что мне правда надо ее прочитать. Это был подходящий момент.

– После победы вы упали на колени. Этот титул ощущается иначе, чем предыдущие три?

– Думаю, из-за предыдущих финалов этот ощущается иначе. Будто я должна была преодолеть многое, чтобы его получить. И я понимала, что при учете того, как много я работала, я заслуживаю выиграть титул «Большого шлема» в этом году. Так что когда я упала на колени, это были настоящие эмоции. Защита этого титула и то, как я хорошо играла, сражалась и справлялась со своими эмоциями, для меня очень важны. Сейчас я очень сильно собой горжусь, – сказала Соболенко после победы.

Арина Соболенко – чемпионка US Open! Исправила провалы 2025-го

Соболенко взяла 4-й «Шлем» – вот кого она догнала

Почему Соболенко – тигрица?