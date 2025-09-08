  • Спортс
Роддик об Анисимовой: «Она обязательно выиграет турнир «Большого шлема». У меня нет сомнений»

Энди Роддик высказался о будущем Аманды Анисимовой.

Американка дважды проиграла в финалах турниров «Большого шлема»: на «Уимблдоне» уступила Иге Швентек, а на US Open – Арине Соболенко.

«Она обязательно выиграет «Большой шлем». У меня нет сомнений. Ей нелегко, понимаю. Я был в похожей ситуации. Первый «Шлем» я взял сразу, и никто не задавал вопрос: «А выиграет ли он вообще?» Был другой: «Сможет ли он повторить успех?» Это тоже давление (Роддик выиграл первый «Шлем» на US Open-2003, а в последующих четырех финалах, в которых участвовал, проиграл Роджеру Федереру – Спортс’’). Но Анисимова проявляет потрясающую выдержку.

Посмотрите на Соболенко – у нее невероятная ментальная устойчивость. Она была фавориткой на «Ролан Гаррос», но проиграла. Вновь находилась в статусе главной претендентки на «Уимблдоне» – уступила Анисимовой. Здесь [на US Open] она получила последний шанс. Это очень серьезное давление», – сказал Роддик в подкасте Quick Served.

Анисимова – умница. Быстро оправилась после унижения 0:6, 0:6 в финале «Уимблдона» и стала только сильнее

💔 Как грустно за Аманду Анисимову! Она не заслужила так рыдать

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: подкаст Quick Served
