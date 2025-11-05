Синнер о пропуске Кубка Дэвиса: «Я почти каждый день на корте, и бывают моменты, когда просто не хочется брать в руки ракетку»

Янник Синнер объяснил, почему не сыграет за сборную Италии на Кубке Дэвиса.

Первая ракетка мира Янник Синнер считает себя патриотом Италии.

«Я горжусь тем, что я итальянец, и рад, что родился именно здесь, а не в Австрии или где-то еще. Говорю это абсолютно искренне. Эта страна заслуживает большего, чем я способен ей дать. У нас есть инфраструктура, отличные тренеры, сильные игроки и настоящий соревновательный дух.

Нам повезло жить в стране, где у каждого региона есть своя идентичность. Но при этом важно оставаться едиными, ценить друг друга и гордиться тем, что мы часть одного целого – Италии».

Также он рассказал, почему в этом году отказался от выступления за сборную в финальном турнире Кубка Дэвиса.

«После долгого сезона нужно время, чтобы восстановиться от давления, эмоций, физического и ментального истощения, которые накапливаются. Дополнительная неделя подготовки – это и дополнительная неделя отдыха. Это поможет подойти к предсезонке с новыми силами и желанием снова играть.

Я почти каждый день на корте, и бывают моменты, когда просто не хочется брать в руки ракетку. Если я могу немного раньше уйти в отпуск и раньше начать предсезонку, то лучше этим воспользоваться. Это позволит грамотно распределить нагрузки и избежать травм. Не сомневаюсь, что поступаю правильно», – сказал Синнер в интервью Sky Sport Italia.

