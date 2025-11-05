  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Синнер о пропуске Кубка Дэвиса: «Я почти каждый день на корте, и бывают моменты, когда просто не хочется брать в руки ракетку»
1

Синнер о пропуске Кубка Дэвиса: «Я почти каждый день на корте, и бывают моменты, когда просто не хочется брать в руки ракетку»

Янник Синнер объяснил, почему не сыграет за сборную Италии на Кубке Дэвиса.

Первая ракетка мира Янник Синнер считает себя патриотом Италии.

«Я горжусь тем, что я итальянец, и рад, что родился именно здесь, а не в Австрии или где-то еще. Говорю это абсолютно искренне. Эта страна заслуживает большего, чем я способен ей дать. У нас есть инфраструктура, отличные тренеры, сильные игроки и настоящий соревновательный дух.

Нам повезло жить в стране, где у каждого региона есть своя идентичность. Но при этом важно оставаться едиными, ценить друг друга и гордиться тем, что мы часть одного целого – Италии».

Также он рассказал, почему в этом году отказался от выступления за сборную в финальном турнире Кубка Дэвиса.

«После долгого сезона нужно время, чтобы восстановиться от давления, эмоций, физического и ментального истощения, которые накапливаются. Дополнительная неделя подготовки – это и дополнительная неделя отдыха. Это поможет подойти к предсезонке с новыми силами и желанием снова играть.

Я почти каждый день на корте, и бывают моменты, когда просто не хочется брать в руки ракетку. Если я могу немного раньше уйти в отпуск и раньше начать предсезонку, то лучше этим воспользоваться. Это позволит грамотно распределить нагрузки и избежать травм. Не сомневаюсь, что поступаю правильно», – сказал Синнер в интервью Sky Sport Italia.

Синнер – снова король мужского тенниса. Пока на неделю

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Sky Sport Italia
logoЯнник Синнер
logoКубок Дэвиса
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Бертолуччи о том, что Синнер пропустит Кубок Дэвиса: «Не вижу ничего страшного. «Шлемы» и итоговый – важные турниры, а все остальное – мелочи»
22 октября, 16:45
Пиетранжели о том, что Синнер пропустит Кубок Дэвиса: «Не понимаю, о каком трудном выборе он говорит – ему же играть в теннис, а не воевать»
21 октября, 10:15
Синнер о пропуске Кубка Дэвиса: «Моя цель – быть готовым к Австралии. А последние два года я был не в лучшей форме из-за нехватки времени»
20 октября, 19:49
Главные новости
Киз снялась с итогового из-за болезни, Александрова заменит ее в матче с Рыбакиной
16 минут назад
Итоговый турнир WTA. 3-й тур. Рыбакина сыграет с Александровой, Швентек – с Анисимовой
32 минуты назад
Мец (ATP). Жаке борется с Адде, Бублик сыграет с Сачко, Берреттини – с Вукичем, Тьен – с Эшарги, Сонего вышел в 1/4 финала, Казо выбыл
сегодня, 11:07Live
Шнайдер о том, что поставила Сафина на первое место в топе сексуальных теннисистов: «В прайме вообще зачет»
сегодня, 10:42
Андрей Рублев: «В этом году на «Уимблдоне» поймал ощущение, что я топ-игрок. На тренировках никогда не видел от себя такого уровня»
сегодня, 09:59
Андрей Рублев: «С Маратом Сафиным получаю больше удовольствия от тенниса»
сегодня, 09:40
Шнайдер о сотрудничестве с Баиным: «Мне всегда хотелось попробовать с ним поработать. Он всех довел до очень хорошего результата»
сегодня, 08:27
Итоговый турнир WTA. 3-й тур. Кудерметова и Мертенс сыграют с Эррани и Паолини, Остапенко и Се – с Мухаммед и Схюрс
сегодня, 08:00
Афины (ATP). Джокович, Корда, Боржес вышли в 1/4 финала
сегодня, 02:03
Шнайдер о паре с Миррой Андреевой: «Любим поприкалываться, поугорать, посплетничать. Мне кажется, у нас энергетика очень схожая»
сегодня, 07:27
Ко всем новостям
Последние новости
Соболенко, Швентек и другие лучшие теннисистки мира соревнуются в Эр-Рияде. У кого больше шансов на победу? Выбирайте в Основе Finals
вчера, 06:00Тесты и игры
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
2 ноября, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59