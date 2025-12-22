Соболенко проводит 70-ю неделю как №1 мирового рейтинга

Арина Соболенко 70-ю неделю в карьере находится на первой строчке рейтинга, 62-ю – подряд.

Белоруска стала 12-й теннисисткой в истории, которая провела в статусе первой ракетки мира минимум 70 недель.

Помимо этого, в XX веке больше недель подряд на вершине рейтинга находились только Семена Уильямс (186), Эшли Барти (114), Ига Швентек (75) и Мартина Хингис (73).