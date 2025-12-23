«Как же я рада за Аню❤️. Кузнецова поздравила Курникову с рождением четвертого ребенка

Кузнецова поздравила Курникову с рождением четвертого ребенка.

Двукратная чемпионка «Больших шлемов» Светлана Кузнецова поздравила Анну Курникову с рождением четвертого ребенка.

«Как же я рада за Аню Курникову❤️. Поздравляю ее и Энрике Иглесиаса с пополнением – они стали родителями в четвертый раз. Напомню, у пары уже трое детей: Николас, Люси и Мэри.

Ребята ведут очень закрытый образ жизни, поэтому не сообщили ни пол, ни имя малыша – и это вполне понятно и заслуживает уважения. Пусть у малыша будет крепкое здоровье, счастье и много любви!» – написала Кузнецова в своем телеграм-канале.

