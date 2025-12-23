  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • «Как же я рада за Аню❤️. Кузнецова поздравила Курникову с рождением четвертого ребенка
0

«Как же я рада за Аню❤️. Кузнецова поздравила Курникову с рождением четвертого ребенка

Кузнецова поздравила Курникову с рождением четвертого ребенка.

Двукратная чемпионка «Больших шлемов» Светлана Кузнецова поздравила Анну Курникову с рождением четвертого ребенка.

«Как же я рада за Аню Курникову❤️. Поздравляю ее и Энрике Иглесиаса с пополнением – они стали родителями в четвертый раз. Напомню, у пары уже трое детей: Николас, Люси и Мэри.

Ребята ведут очень закрытый образ жизни, поэтому не сообщили ни пол, ни имя малыша – и это вполне понятно и заслуживает уважения. Пусть у малыша будет крепкое здоровье, счастье и много любви!» – написала Кузнецова в своем телеграм-канале. 

У Курниковой – четвертый ребенок! В 44 года

Курникову и ее огромный бриллиант вспомнили в соцсетях – 2 млн просмотров за сутки

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: телеграм-канал Курниковой
logoСветлана Кузнецова
logoАнна Курникова
соцсети
logoWTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Курникова родила четвертого ребенка
вчера, 22:59Фото
Главные новости
Марат и Динара Сафины поработали со сборной Узбекистана в Дубае
27 секунд назадВидео
Коллинс пропустит первую часть сезона из-за заморозки яйцеклеток
сегодня, 10:18
Де Минаур снялся для обложки журнала Esquire
сегодня, 09:24
Коккинакис получил wild card на турнир в Аделаиде
сегодня, 08:01
Кириос, Шаповалов и Эала сыграют на выставочном турнире в Коойонге
сегодня, 07:17
Синнер завершил предсезонный сбор в Дубае
сегодня, 06:53Фото
Курникова родила четвертого ребенка
вчера, 22:59Фото
Соболенко проводит 70-ю неделю как №1 мирового рейтинга
вчера, 19:35
Алькарас и Фонсека проведут выставочный матч в Сан-Паулу в декабре 2026-го
вчера, 17:43
Алькарас заработал больше всех призовых в 2025-м – $21,4 млн. Рублев и Медведев – на 11-м и 12-м месте
вчера, 16:44
Ко всем новостям
Последние новости
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
сегодня, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября, 20:21Фото
Первой ракетке мира Алькарасу подарили джерси «Майами»
27 ноября, 12:56
Фриц посетил этап «Формулы-1» в Лас-Вегасе
23 ноября, 20:11Фото
Соболенко встретилась с Роналдо
23 ноября, 12:24Фото