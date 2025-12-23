Коккинакис получил wild card на турнир в Аделаиде

Коккинакис вернется в тур после травмы грудной мышцы.

Экс-65-я ракетка мира Танаси Коккинакис сыграет на турнире АТР 250 в Аделаиде, который пройдет 12-17 января.

Организаторы дали wild card чемпиону-2022. Он проведет первый официальный турнир с Australian Open-2025.

В феврале австралиец перенес операцию на грудной клетке.