Коккинакис получил wild card на турнир в Аделаиде
Коккинакис вернется в тур после травмы грудной мышцы.
Экс-65-я ракетка мира Танаси Коккинакис сыграет на турнире АТР 250 в Аделаиде, который пройдет 12-17 января.
Организаторы дали wild card чемпиону-2022. Он проведет первый официальный турнир с Australian Open-2025.
В феврале австралиец перенес операцию на грудной клетке.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @AdelaideTennis
