Коллинс пропустит первую часть сезона из-за заморозки яйцеклеток

Коллинс не сыграет на австралийских турнирах.

Экс-седьмая ракетка мира Даниэль Коллинс объявила, что пропустит первую часть сезона.

«Хочу дать небольшой апдейт – многие спрашивали. Последние месяцы я брала паузу, чтобы восстановиться после травмы спины, полученной в конце сезона. Параллельно я прошла несколько процедур по заморозке яйцеклеток🥳🥚 – это был один из самых интересных опытов в моей жизни, хотя гормональная терапия далась ###### непросто🤣🎢.

Мне очень повезло с друзьями, которые поддерживали и помогали в этот период🤍. Впереди еще одна процедура.

С учетом всего этого я не буду выступать в первой части сезона. При этом вы увидите меня в другой роли – на Tennis Channel🎤. Пока это все, чем я готова поделиться. Продолжение будет😉», – написала американка.

32-летняя Коллинс завершила сезон на 64-м месте в рейтинге WTA.