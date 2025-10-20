Синнер о пропуске Кубка Дэвиса: «Моя цель – быть готовым к Австралии. А последние два года я был не в лучшей форме из-за нехватки времени»
Янник Синнер объяснил, почему в этом году не сыграет в плей-офф Кубка Дэвиса.
Напомним, ранее стали известны составы команд. Синнер не вошел в сборную Италии.
«Я дважды выиграл Кубок Дэвиса. Мы с командой приняли это решение, потому что конец сезона очень длинный, и мне нужна дополнительная неделя, чтобы пораньше начать тренироваться. Моя цель – быть готовым к Австралии. А последние два года я был не в лучшей форме из-за нехватки времени. Поэтому мы решили, что это будет верным шагом», – сказал Синнер на пресс-конференции перед началом турнира в Вене.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
