В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой

Детский новогодний турнир имени Надежды Петровой состоялся в Елабуге в Республике Татарстан. Его открыли мэр города Елабуга, глава Елабужского муниципального района Рустем Нуриев и бронзовый призер Олимпиады в Лондоне, экс-третья ракетка мира, двукратная обладательница Кубка Федерации в составе сборной России, заслуженный мастер спорта России Надежда Петрова. Филиал детской школы большого тенниса Петровой функционирует в Елабуге чуть больше года, но количество детей, занимающихся теннисом, возросло уже в несколько раз.

В Новогоднем детском турнире Петровой приняли участие юные теннисисты из разных городов России. «Уверен, что турнир станет ежегодным событием, и в будущем мы откроем новые имена в теннисе», – прокомментировал мэр Елабуги.

«Соревнования проводились в трех возрастных категориях. В категории 7-8 лет (оранжевый мяч) и в категории девочки 9-10 лет (зеленый мяч) была сформирована полная турнирная таблица на 16 юных участников. Очень приятно, что по итогам соревнований первое и второе места в категории 7-8 лет заняли обучающиеся нашей школы.

В возрастной категории девочки 9-10 лет победительницей стала спортсменка из Москвы. Девочки из нашей школы призовых мест, к сожалению, не заняли, но при этом продемонстрировали достойный уровень соревновательной подготовки. Также, в возрастной категории мальчики до 13 лет, обучающийся нашей школы занял третье призовое место. По результатам соревнований спортсменам будут начислены рейтинговые очки, входящие во Всероссийский рейтинг», – отметила Надежда Петрова.

Новогодний детский турнир Надежды Петровой поддержала олимпийская чемпионка, экс-первая ракетка мира в паре Елена Веснина. Она обратилась к юным теннисистам с приветственным словом.

«Для ребенка турнир – это настоящий праздник и возможность проверить навыки в условиях конкурентной борьбы. Такие испытания дают мощную мотивацию, закаляют характер, воспитывают ответственность и самостоятельность, ведь на корте игрок рассчитывает только на свои силы. Очень важно передавать опыт новым поколениям. Я прекрасно помню, как ко мне на занятие, когда я была совсем маленькой, впервые приехал чемпион Олимпийских игр 2000 года в Сиднее Евгений Кафельников. Это сподвигло меня тренироваться еще лучше и достигать новых высот», – отметила Веснина.

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoWTA
logoНадежда Петрова
logoЕлена Веснина
