Марат и Динара Сафины поработали со сборной Узбекистана в Дубае

Марат и Динара Сафины замечены на тренировке сборной Узбекистана в Дубае.

Экс-первые ракетки мира Марат и Динара Сафины поучаствовали в тренировочном сборе сборной Узбекистана в Дубае.

За последние несколько месяцев Мария Тимофеева , Камилла Рахимова и Полина Кудерметова сменили гражданство и теперь выступают за Узбекистан.

