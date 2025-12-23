Видео
4

Марат и Динара Сафины поработали со сборной Узбекистана в Дубае

Марат и Динара Сафины замечены на тренировке сборной Узбекистана в Дубае.

Экс-первые ракетки мира Марат и Динара Сафины поучаствовали в тренировочном сборе сборной Узбекистана в Дубае.

За последние несколько месяцев Мария Тимофеева, Камилла Рахимова и Полина Кудерметова сменили гражданство и теперь выступают за Узбекистан.

Массовый отъезд теннисисток из России – о чем это говорит?

Узбекистан заманил 3 теннисисток из России. Откуда ресурсы и какие цели?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: телеграм-канал Федерации тенниса Узбекистана
