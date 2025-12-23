Марат и Динара Сафины поработали со сборной Узбекистана в Дубае
Марат и Динара Сафины замечены на тренировке сборной Узбекистана в Дубае.
Экс-первые ракетки мира Марат и Динара Сафины поучаствовали в тренировочном сборе сборной Узбекистана в Дубае.
За последние несколько месяцев Мария Тимофеева, Камилла Рахимова и Полина Кудерметова сменили гражданство и теперь выступают за Узбекистан.
Опубликовал: Кирилл Куценко
