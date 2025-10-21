  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Пиетранжели о том, что Синнер пропустит Кубок Дэвиса: «Не понимаю, о каком трудном выборе он говорит – ему же играть в теннис, а не воевать»
Пиетранжели о том, что Синнер пропустит Кубок Дэвиса: «Не понимаю, о каком трудном выборе он говорит – ему же играть в теннис, а не воевать»

Никола Пиетранжели раскритиковал Янника Синнера за решение не играть на Кубке Дэвиса.

Вчера стало известно, что итальянец не примет участия в ноябрьском плей-офф.

«Это сильный удар для итальянского спорта. Не понимаю, о каком трудном выборе он говорит – ему же играть в теннис, а не воевать. Когда речь шла о Кубке Дэвиса, я был готов на все, потому что главная цель спортсмена – надеть форму сборной. Но, к сожалению, я говорю о другой эпохе.

Надеюсь, что во время Кубка Дэвиса он не поедет играть куда-то еще… Сегодня спорт слишком завязан на деньги, а игроки оставляют свои чувства в стороне…», – сказал двукратный чемпион «Больших шлемов» и победитель Кубка Дэвиса 1976 года.

Помимо Пиетранжели, на решение Синнера отреагировали крупнейшие итальянские издания. Сегодня газеты вышли с заголовками: «Италия? Нет, спасибо», «Подумай еще раз» и «Дорогой Янник, мы тебя любим, а ты нас?»

Форхенд Синнера – преимущество, которое может убить его карьеру

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: gazzetta.it
