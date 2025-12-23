Курникова родила четвертого ребенка
Экс-восьмая ракетка мира 44-летняя Анна Курникова родила четвертого ребенка. Об этом она и ее партнер Энрике Иглесиас сообщили совместным постом в инстаграме.
Ребенок родился 17 декабря. У него есть старшие сиблинги Люси и Николас (по 8 лет) и Мэри (5).
Курникова и Иглесиас – 😍. Начали с секса в клипе, вместе уже 20 лет, потому что живут друг для друга
Опубликовала: Лера Ли
Источник: инстаграм Курниковой
