Экс-восьмая ракетка мира 44-летняя Анна Курникова родила четвертого ребенка. Об этом она и ее партнер Энрике Иглесиас сообщили совместным постом в инстаграме.

Ребенок родился 17 декабря. У него есть старшие сиблинги Люси и Николас (по 8 лет) и Мэри (5).

Курникова и Иглесиас – 😍. Начали с секса в клипе, вместе уже 20 лет, потому что живут друг для друга