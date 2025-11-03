  • Спортс


Блинкова о победе в Цзюцзяне: «Всю азиатскую серию проигрывала в первом-втором круге, но выстрелила на последнем старте сезона»

Анна Блинкова поделилась эмоциями от победы на турнире WTA 250 в Цзюцзяне.

В финале она обыграла Лилли Таггер 6:3, 6:3.

«Я уехала из дома 8 сентября. За это время сыграла кучу турниров [в Азии], где часто проигрывала в первом-втором круге. Но каждый день выкладывалась на тренировках и верила, что могу добиться успеха даже на последнем старте сезона. И в итоге я выстрелила.

Честно, особого плана на финал у меня не было. Я должна была играть агрессивно и уверенно, диктовать ритм игры и пользоваться всеми шансами. Рада, что получилось. На этой неделе очень довольна уровнем своей игры – я показала отличный теннис, была психологически устойчива. Да, все матчи в двух сетах, но были сложные моменты, долгие розыгрыши. Рада победе и тому, как справилась с давлением», – сказала Блинкова после матча.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт WTA
