  Синнер – Оже-Альяссиму: «Надеюсь, давление, которое ты испытывал на «Мастерсе» в Париже, окупится тем, что ты сыграешь на итоговом»
Синнер – Оже-Альяссиму: «Надеюсь, давление, которое ты испытывал на «Мастерсе» в Париже, окупится тем, что ты сыграешь на итоговом»

Янник Синнер произнес чемпионскую речь на «Мастерсе» в Париже.

В финале вторая ракетка мира обыграл Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:4, 7:6(4).

«Привет всем. Извините, я не смогу говорить по-французски... Дайте мне несколько лет. 

В первую очередь, поздравляю Феликса с удивительной неделей. Я знаю, что ты испытывал большое давление, на протяжении всей недели ты был в сложном положении. Надеюсь, что это окупится тем, что ты сыграешь [на итоговом турнире] в Турине. Поздравляю тебя и твою команду. Ты один из самых приятных людей в туре. Если ты продолжишь так же играть, то ты обязательно получишь что-то подобное [трофей]. Я в этом абсолютно уверен. Я желаю тебе всего наилучшего и в этом сезоне, и в карьере. Ты удивительный.

Моя команда, спасибо вам, что вы помогаете мне показывать максимум. Эта неделя была замечательной, как и мои результаты последние пару месяцев. Вы всегда стараетесь мне помочь прибавить как игроку. Я очень рад разделить с вами эти достижения и очень-очень высокий уровень тенниса. Сегодня очень особенный день. Спасибо вам», – сказал Синнер во время чемпионской речи.

Оже-Альяссим благодаря финалу в Париже вышел на восьмое место в чемпионской гонке и на следующей неделе поборется за последнее место с Лоренцо Музетти.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
