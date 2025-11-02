Оже-Альяссим – Синнеру после поражения в финале в Париже: «Снимаю перед тобой шляпу – с тех пор, как мы играли в FIFA в 16-17 лет, ты стал намного лучше»
Феликс Оже-Альяссим поздравил Синнера с титулом «Мастерса» в Париже.
Итальянец обыграл его со счетом 6:4, 7:6(4).
«Янник, поздравляю. Ты подталкиваешь меня и других игроков к прогрессу. Я могу только отдать тебе должное и снять перед тобой шляпу за то, как ты прибавил с тех пор, как мы друг друга знаем. Мы играли в FIFA в 16-17 лет – с тех пор ты стал играть [в теннис] гораздо лучше (смеется и он, и Синнер). Так что поздравляю тебя и твою команду», – сказал канадец во время церемонии награждения.
