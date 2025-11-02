  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Оже-Альяссим – Синнеру после поражения в финале в Париже: «Снимаю перед тобой шляпу – с тех пор, как мы играли в FIFA в 16-17 лет, ты стал намного лучше»
2

Оже-Альяссим – Синнеру после поражения в финале в Париже: «Снимаю перед тобой шляпу – с тех пор, как мы играли в FIFA в 16-17 лет, ты стал намного лучше»

Феликс Оже-Альяссим поздравил Синнера с титулом «Мастерса» в Париже.

Итальянец обыграл его со счетом 6:4, 7:6(4).

«Янник, поздравляю. Ты подталкиваешь меня и других игроков к прогрессу. Я могу только отдать тебе должное и снять перед тобой шляпу за то, как ты прибавил с тех пор, как мы друг друга знаем. Мы играли в FIFA в 16-17 лет – с тех пор ты стал играть [в теннис] гораздо лучше (смеется и он, и Синнер). Так что поздравляю тебя и твою команду», – сказал канадец во время церемонии награждения.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoRolex Paris Masters
logoЯнник Синнер
logoATP
logoФеликс Оже-Альяссим
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Гауфф допустила 17 двойных ошибок в матче с Пегулой на итоговом
13 минут назад
Итоговый турнир WTA. 1-й тур. Гауфф проиграла Пегуле, Cоболенко победила Паолини
21 минуту назад
Афины (ATP). Табило играет с Уолтоном, Попырин – с Кордой, Боржес вышел во 2-й круг
35 минут назадLive
Синнер – Оже-Альяссиму: «Надеюсь, давление, которое ты испытывал на «Мастерсе» в Париже, окупится тем, что ты сыграешь на итоговом»
39 минут назад
Мец (ATP). Атман проиграл Гастону, Казо вышел во 2-й круг
40 минут назад
Арина Соболенко: «Воспринимаю итоговый как обычный турнир, где надо выиграть 5 матчей, если я хочу забрать титул»
сегодня, 16:51
Синнер первым после Алькараса в 2023-м выиграл «Мастерс», не отдав ни сета
сегодня, 16:08
Синнер вернется на первую строчку рейтинга впервые с US Open
сегодня, 16:07
Синнер взял пятый титул в сезоне
сегодня, 16:06
Париж (ATP). Синнер и Оже-Альяссим играют за титул
сегодня, 14:06Live
Ко всем новостям
Последние новости
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
сегодня, 14:35Фото
1 ноября стартует итоговый турнир WTA – лучшие теннисистки мира встретятся в Эр-Рияде. У кого больше шансов на победу? Выбирайте в Основе Finals
31 октября, 06:00Тесты и игры
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59