Серена о самом абсурдном обвинении: «Одна девушка утверждала, что ради победы над ней мы использовали черную магию»

Серена Уильямс назвала самый нелепый слух о себе, который возник по ходу карьеры.

«Самое безумное, что я когда-либо о себе слышала, – это то, что я занимаюсь колдовством и черной магией. Все из-за того, что я слишком часто обыгрывала одну девушку. Она утверждала, что ради победы над ней мы использовали черную магию», – заявила 23-кратная чемпионка «Больших шлемов» в подкасте Stockton Street.

«Насколько я слышала, кто-то из ее команды даже консультировался с черным магом, чтобы победить Серену», – добавила Винус Уильямс в разговоре с певицей Сиарой.

Многие теннисистки ни разу не обыгрывали Серену. В их числе Агнешка Радванска – она проиграла все 10 личных встреч. Кроме того, Уильямс-младшая выиграла 20 из 22 матчей против Марии Шараповой.

Шарапова и Серена соперничали 15 лет, ссорились из-за бойфрендов и автобиографии. А теперь неожиданно подружились

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @serenawilliams
