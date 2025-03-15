Бублик – Муте после того, как тот сказал, что не готов принимать подачу: «Мне насрать»

Александр Бублик и Корентен Муте конфликтовали по ходу матча на «Челленджере».

На турнире в Финиксе казахстанец вел 5:1, но дважды не смог подать на матч. При счете 5:5 он снова сделал брейк и начал набивать мяч перед подачей. В это время Муте еще не успел подготовиться и сказал об этом Бублику. Тот ответил: «Мне насрать».

Бублик выиграл матч со счетом 2:6, 7:6(4), 7:5.

Во время рукопожатия они начали спорить, из-за чего судье на вышке пришлось встать между ними и успокаивать Бублика, который размахивал руками.