Хачанов о возможном матче с Фонсекой в Париже: «Не хочу сейчас обдумывать»

Карен Хачанов оценил атмосферу «Мастерса» в Париже после переезда из Берси.

В первом российский №2 разгромил Итана Куинна – 6:1, 6:1.

– Карен, поздравляем с победой. Как вам атмосфера на главном корте новой арены? Многие игроки отмечают, что здесь все круче, кроме центрального корта. Большинству он скорее нравился там.

– Про центральный корт – правда, да, у меня опять же с ним особенные воспоминания. Центральный корт в Берси был одним из самых красивых, наверное, в мужском туре, особенно для турниров в зале. Но, честно сказать, этот стадион еще больше, то есть он еще массивнее. Просто, мне кажется, это тоже вопрос немножко времени, чтобы как-то привыкнуть к новому месту. Когда турнир переезжает на другой стадион, все равно как-то все чуть ощущается по-новому.

– Дальше вашим соперником будет либо Денис Шаповалов, либо Жоао Фонсека. Уже есть какие-то ожидания, мысли о следующем матче?

– Тяжело сказать. Они играли сейчас между собой в Базеле. Шаповалов в третьем сете снялся, Фонсека выиграл турнир, поэтому ожиданий вообще никаких нет. Буду смотреть, кто победит. Они абсолютно разного формата игроки: один – левша, другой – правша. Один идет с победной серией, можно сказать, на подъеме.

– Но устал, возможно.

– Ну, устал, да, хотя пропустил Китай, поэтому, может быть, и чуть более свеж, так что очень много факторов. Во вторник у меня тренировочный день, потому что мои соперники еще не сыграли. Я не хочу сейчас обдумывать, переобдумывать. Просто буду готовиться так же, чтобы продолжать как-то ловить игру, как получилось сегодня, – цитирует Хачанова «Чемпионат».