Даниил Медведев: «Когда показываю лучший теннис, я способен выигрывать титулы – будь то ATP 250, «Мастерс» или что-то большее»

Даниил Медведев оценил период работы с новыми тренерами.

В августе чемпион US Open-2021 расстался с тренером Жилем Серварой , а в сентябре начал сотрудничество с Томасом Юханссоном и Роханом Гетцке.

– С нашей последней встречи у тебя поменялся тренер, и это сотрудничество уже принесло титул. Насколько важен был для тебя турнир в Алматы – и лично, и для новой команды?

– Если честно, для меня была важна вся азиатская серия, а Алматы можно считать ее частью – он все-таки ближе к Азии, чем к Европе. Но да, я там отлично сыграл. Хорошо выступил в Пекине, Шанхае, Алматы. В Ханчжоу тоже играл неплохо, просто мог лучше подать на матч. В Вене было немного тяжело физически, но и там я провел хороший матч. Так что пока все работает отлично. Я знаю, когда показываю свой лучший теннис, я способен выигрывать титулы – будь то ATP 250, «Мастерс» или что-то большее. Я доволен тем, как все продвигается, и хочу идти дальше.

– Прошло 882 дня с последнего титула (до турнира в Алматы – Спортс’’). Наверное, было приятно наконец-то снять этот груз с плеч?

– Ну, зависит от того, как на это смотреть. Я часто думаю, что важнее – финал «Большого шлема» или титул ATP 250. Наверное, все-таки финал «Шлема». Так что да, этот промежуток длился 882 дня, но все равно приятно. Когда я выиграл, немного удивился, насколько давно не брал титул. И, наверное, это должно быть мотивацией – постараться снова выиграть турнир, но уже без такой долгой паузы, – сказал Медведев перед стартом «Мастерса» в Париже.

