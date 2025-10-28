  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Даниил Медведев: «Когда показываю лучший теннис, я способен выигрывать титулы – будь то ATP 250, «Мастерс» или что-то большее»
4

Даниил Медведев: «Когда показываю лучший теннис, я способен выигрывать титулы – будь то ATP 250, «Мастерс» или что-то большее»

Даниил Медведев оценил период работы с новыми тренерами.

В августе чемпион US Open-2021 расстался с тренером Жилем Серварой, а в сентябре начал сотрудничество с Томасом Юханссоном и Роханом Гетцке.

– С нашей последней встречи у тебя поменялся тренер, и это сотрудничество уже принесло титул. Насколько важен был для тебя турнир в Алматы – и лично, и для новой команды?

– Если честно, для меня была важна вся азиатская серия, а Алматы можно считать ее частью – он все-таки ближе к Азии, чем к Европе. Но да, я там отлично сыграл. Хорошо выступил в Пекине, Шанхае, Алматы. В Ханчжоу тоже играл неплохо, просто мог лучше подать на матч. В Вене было немного тяжело физически, но и там я провел хороший матч. Так что пока все работает отлично. Я знаю, когда показываю свой лучший теннис, я способен выигрывать титулы – будь то ATP 250, «Мастерс» или что-то большее. Я доволен тем, как все продвигается, и хочу идти дальше.

– Прошло 882 дня с последнего титула (до турнира в Алматы – Спортс’’). Наверное, было приятно наконец-то снять этот груз с плеч?

– Ну, зависит от того, как на это смотреть. Я часто думаю, что важнее – финал «Большого шлема» или титул ATP 250. Наверное, все-таки финал «Шлема». Так что да, этот промежуток длился 882 дня, но все равно приятно. Когда я выиграл, немного удивился, насколько давно не брал титул. И, наверное, это должно быть мотивацией – постараться снова выиграть турнир, но уже без такой долгой паузы, – сказал Медведев перед стартом «Мастерса» в Париже.

Медведев и Рыбакина синхронно взяли важные титулы. Она почти отобралась на итоговый, он не побеждал больше 2 лет 

Кто теперь тренирует Даниила Медведева?

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал Rolex Paris Masters
logoATP
logoRolex Paris Masters
logoТомас Юханссон
logoAlmaty Open
logoДаниил Медведев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Париж (ATP). 2-й круг. Рублев сыграет с Тьеном, Алькарас – с Норри, Шелтон встретится с Коболли, Фриц – с Вукичем
9 минут назад
Ченнай (WTA). 1-й круг. Матчи турнира второй день подряд перенесены из-за дождя
13 минут назад
Гонконг (WTA). Эала играет с Болтер, Калинская, Мбоко, Фернандес, Бенчич вышли во 2-й круг, Сидорова, Кенин выбыли
сегодня, 12:10Live
Димитров о восстановлении после травмы: «Я прекрасно провел время этим летом»
40 минут назад
Стефанос Циципас: «Оказывается, я не был жертвой. Я просто очень хорошо умел рассказывать свою версию истории»
сегодня, 12:36
Париж (ATP). Фонсека играет с Шаповаловым, Медведев встретится с Муньяром, Хачанов, Рублев, Вашеро, Оже-Альяссим вышли во 2-й круг
сегодня, 12:28Live
Вашеро встретится с Риндеркнешем во 2-м круге «Мастерса» в Париже. 2 недели назад они играли в финале в Шанхае
сегодня, 11:16
Цзюцзян (WTA). Ли играет с Чжосюань Бай, Блинкова, Захарова, Путинцева, Приданкина вышли во 2-й круг, Корнеева выбыла, П. Кудерметова снялась
сегодня, 09:46Live
Алькарас о плотном календаре: «У нас нет возможности хотя бы неделю посвятить полноценной подготовке. ATP должна что-то с этим сделать»
сегодня, 10:35
ATP исключит из календаря около пяти турниров категорий 250 и 500 для «Мастерса» в Саудовской Аравии (Бен Ротенберг)
сегодня, 09:43
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
16 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25