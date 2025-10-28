  • Спортс
  • Роддик о «Мастерсе» в Саудовской Аравии: «Организаторам придется платить огромные гонорары игрокам просто за участие»
Энди Роддик высказался о проблемах «Мастерса» в Саудовской Аравии.

Напомним, десятый «Мастерс» начнут проводить с 2028 года. В отличие от всех «Мастерсов», кроме Монте-Карло, турнир не будет обязательным для участия.

«Организаторам «Мастерсов» не нужно напрямую платить игрокам, потому что участие в этих турнирах обязательно. По сути, подписываясь под расписанием тура, теннисисты принимают его условия как независимые подрядчики.

Обязательные турниры используют твое участие как инструмент давления – ты должен подчиняться установленным правилам и играть там, где предписано. Но если турнир не будет обязательным, то, по контракту, ты не обязан в нем участвовать, чтобы оставаться в туре.

А это значит, что появятся гонорары просто за участие. И эти гонорары будут огромными, ведь сейчас игроки находятся в сильной позиции. Очевидно, что Саудовская Аравия не захочет проводить «Мастерс» без участия Синнера, Алькараса и других звезд, верно?

То, что турнир не будет обязательным, они, похоже, воспринимают как нечто вроде: «Смотрите, мы гибкие, все под контролем, просто создаем новые правила». Но это обернется хаосом. Впрочем, игрокам это, наверное, только на руку», – сказал Роддик в подкасте Quick Served.

Саудовская Аравия захапала еще один крупный теннисный турнир

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: подкаст Quick Served
