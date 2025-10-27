Димитров провел и выиграл первый матч за 3,5 месяца
Григор Димитров вернулся в тур после травмы грудной мышцы.
Болгарин обыграл Джованни Мпетши Перрикара в первом круге в Париже – 7:6(5), 6:1.
Димитров не играл с «Уимблдона» из-за частичного разрыва грудной мышцы. Он получил травму в матче четвертого круга против Янника Синнера.
Болгарин – четвертый теннисист, выигравший 25 матчей на парижском «Мастерсе», после Новака Джоковича, Бориса Беккера и Томаша Бердыха.
Дальше Димитров сыграет с Даниилом Медведевым или Хауме Муньяром.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
