5

Димитров провел и выиграл первый матч за 3,5 месяца

Григор Димитров вернулся в тур после травмы грудной мышцы.

Болгарин обыграл Джованни Мпетши Перрикара в первом круге в Париже – 7:6(5), 6:1.

Димитров не играл с «Уимблдона» из-за частичного разрыва грудной мышцы. Он получил травму в матче четвертого круга против Янника Синнера

Болгарин – четвертый теннисист, выигравший 25 матчей на парижском «Мастерсе», после Новака Джоковича, Бориса Беккера и Томаша Бердыха.

Дальше Димитров сыграет с Даниилом Медведевым или Хауме Муньяром.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoДжованни Мпетши Перрикар
logoRolex Paris Masters
logoГригор Димитров
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Димитров о возвращении после травмы: «Моя цель – вернуться к игре в полную силу в следующем сезоне»
вчера, 11:33
Димитров вернется в тур после травмы на «Мастерсе» в Париже. Он уже провел первую тренировку на арене «Ла Дефанс»
24 октября, 18:16Видео
Главные новости
Цзюцзян (WTA). Блинкова сыграет с Паке, Приданкина – с Юэ Юань, Захарова, Путинцева вышли во 2-й круг, Корнеева выбыла, Кудерметова-младшая снялась
11 минут назад
Гонконг (WTA). Калинская сыграет с Рахимовой, Мбоко – с Гибсон, Бенчич – с Саснович, Томлянович вышла во 2-й круг, Сидорова, Севастова выбыли
13 минут назад
Ченнай (WTA). 1-й круг. Чараева сыграет с Яценко, Прозорова – с Сенмез, Векич встретится с Адкар, Тимофеева – с Тараруди
15 минут назад
Хачанов прервал серию из пяти поражений
21 минуту назад
Париж (ATP). Хачанов, Рублев, Бублик, Димитров, Коболли, Тьен, Риндеркнеш вышли во 2-й круг, Микельсен выбыл
26 минут назад
Рублев о выгорании: «20 с лишним лет без остановок впахивать... Это просто уже перенасыщение»
55 минут назад
Стали известны игроки, которые получат бонусы за выступления на турнирах ATP 500
сегодня, 19:09
Бублик о том, что не пожал руку Попырину: «Если человек, вешая два троса, не извиняется, а празднует... Любой адекватный на моем месте сделал бы то же самое»
сегодня, 18:06
Бублик и Попырин не пожали друг другу руки после матча в Париже
сегодня, 17:25Фото
Циципас впервые за 7 лет выпадет из топ-30
сегодня, 17:13
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
16 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25