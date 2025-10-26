Димитров о возвращении после травмы: «Моя цель – вернуться к игре в полную силу в следующем сезоне»

Григор Димитров прокомментировал возвращение в тур после травмы.

На «Мастерсе» в Париже болгарин проведет первый матч с начала июля. Его соперником станет Джованни Мпетши Перрикар.

Напомним, 34-летний болгарин порвал грудную мышцу во время матча с Янником Синнером в четвертом круге «Уимблдона».

«У меня много смешанных эмоций, но по большей части они позитивные. Здорово снова вернуться к ребятам и снова бросать друг другу вызовы. Пока неделя шла хорошо, я старался провести как можно больше часов на корте, потому что я этого жаждал. В то же время я стараюсь придерживаться самых простых и базовых вещей.

Конечно, моя цель – вернуться к игре в полную силу в следующем сезоне. Сейчас у меня будет отличная проверка, где я смогу увидеть, как будет реагировать организм»

Болгарин также прокомментировал то, что он сыграет парный турнир вместе с Николя Маю. Экс-первая ракетка мира в паре проведет последний турнир в карьере.

«Последние годы мы постоянно думали о том, что хотим сыграть несколько матчей в паре, но у нас все никак не получалось. Сейчас самое подходящее время – это его последний турнир. У меня с ним очень эмоциональные отношения.

Мы долгие годы играли друг против друга и мы не раз встречались. Так что можно с уверенностью говорить, что для него это будет хорошее завершение карьеры».

В первом круге они сыграют с Эдуардом Роже-Вассленом и Уго Нисом.