Рублев о кортах на «Мастерсе» в Париже: «Со стороны кажется, что медленно, но когда начинаешь играть, то уже не такие медленные»

Андрей Рублев высказался о кортах на «Мастерсе» в Париже.

В этом году турнир переехал из Берси на арену «Ла Дефанс».

– А что насчет скорости кортов? Кажется, даже Алькарас назвал их медленными. Сегодня на тренировке услышала, как Даня Медведев и Саша Бублик жаловались, что ужасно медленно.

– Не знаю, надо сыграть матч, чтобы понять, потому что, когда я тренировался, для меня они были не особо медленные. Они все равно быстроваты для меня, но пока матч не сыграешь, ты по-настоящему не поймешь, потому что когда там на адреналине, нервы, и так далее, совсем по-другому все воспринимается. Со стороны кажется, что медленно как будто, но когда начинаешь играть, то уже не такие медленные, – приводит слова Рублева «Чемпионат».