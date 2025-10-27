  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Рублев о кортах на «Мастерсе» в Париже: «Со стороны кажется, что медленно, но когда начинаешь играть, то уже не такие медленные»
3

Рублев о кортах на «Мастерсе» в Париже: «Со стороны кажется, что медленно, но когда начинаешь играть, то уже не такие медленные»

Андрей Рублев высказался о кортах на «Мастерсе» в Париже.

В этом году турнир переехал из Берси на арену «Ла Дефанс».

– А что насчет скорости кортов? Кажется, даже Алькарас назвал их медленными. Сегодня на тренировке услышала, как Даня Медведев и Саша Бублик жаловались, что ужасно медленно.

– Не знаю, надо сыграть матч, чтобы понять, потому что, когда я тренировался, для меня они были не особо медленные. Они все равно быстроваты для меня, но пока матч не сыграешь, ты по-настоящему не поймешь, потому что когда там на адреналине, нервы, и так далее, совсем по-другому все воспринимается. Со стороны кажется, что медленно как будто, но когда начинаешь играть, то уже не такие медленные, – приводит слова Рублева «Чемпионат».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Чемпионат»
logoАндрей Рублев
logoRolex Paris Masters
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Фонсека приехал на «Мастерс» в Париже – пока еще с волосами
9 минут назадВидео
Гонконг (WTA). Томлянович, Букша вышли во 2-й круг, Сидорова, Севастова выбыли
23 минуты назад
Париж (ATP). Рублев сыграет с Фернли, Хачанов – с Куинном, Бублик встретится с Попыриным, Димитров – с Мпетши Перрикаром, Коболли, Тьен вышли во 2-й круг
сегодня, 13:25Live
Меньшик о пропуске «Мастерса» в Париже: «Теперь все внимание на Кубок Дэвиса»
сегодня, 12:26
Эмбер снялся с «Мастерса» в Париже. У него сгорят очки за прошлогодний финал
сегодня, 11:24
Меньшик и Баутиста-Агут снялись с турнира в Афинах
сегодня, 10:50
Цзюцзян (WTA). Стародубцева играет с Чжэн Ушуань, Захарова, Путинцева вышли во 2-й круг, Корнеева выбыла, Кудерметова-младшая снялась
сегодня, 10:30Live
Стефанос Циципас: «Будьте рядом с теми, кто ощущается как солнечный свет»
сегодня, 09:45
Опелка не доиграл квалификацию «Мастерса» в Париже – и все равно оказался в основной сетке
сегодня, 08:52
Синнер заработал более 50 млн долларов призовых за карьеру
сегодня, 08:17
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
16 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25