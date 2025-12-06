2

Рублев о физическом состоянии: «Чувствую себя намного лучше, чем в прошлом году»

Андрей Рублев: сейчас чувствую себя лучше, чем в 2024-м.

16-я ракетка мира Андрей Рублев рассказал, как участие на выставочном турнире UTS помогает в предсезонной подготовке.

Россиянин занял первое место в группе и вышел в полуфинал турнира в Лондоне.

«Я чувствую себя намного лучше, чем в прошлом году. Участие на турнире очень помогает, потому что здесь ты развиваешь выносливость, но при этом испытываешь эмоции – и это даже тяжелее.

Когда просто работаешь на выносливость, иногда переключаешься в режим робота и не думаешь – просто терпишь. По сравнению с тренировками в зале или на корте это гораздо более эффективная нагрузка».

Также Рублев прокомментировал сотрудничество с тренером Фернандо Висенте.

«Он мне очень помогает, а наши отношения с каждым годом становятся лучше. Думаю, мы оба получаем удовольствие – он от работы, я от тренировок. Все супер. Он полностью проведет со мной предсезонку, а затем поедет в Австралию», – сказал Рублев в интервью UTS.

