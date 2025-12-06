Тони Надаль: «У Алькараса есть преимущество, которого не было у Большой тройки – его соперники немного слабее»
Тони Надаль высказался об игре первой ракетки мира Карлоса Алькараса и сравнил его с топ-игроками прошлых поколений.
«Все видят, сколько всего он уже достиг – его физические данные невероятны. Правда в том, что у него есть все, что нужно для успеха.
У Алькараса есть преимущество, которого не было у игроков прошлых лет – его соперники немного слабее и менее мотивированы. У него есть серьезный оппонент в лице Янника Синнера, это правда, игрок, который всегда на высоте, но остальные далеко позади.
Я прекрасно помню, что в эпоху Рафы [Надаля], помимо Новака Джоковича и Роджера Федерера, были и другие выдающиеся игроки, такие как Энди Маррей, Хуан Мартин дель Потро, Давид Феррер или Стэн Вавринка, и это лишь некоторые. Эти игроки всегда держались на высоком уровне. А в нынешнем туре кажется, что таких противостояний больше нет».
Кто будет рушить доминирование Алькараса и Синнера